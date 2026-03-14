La cantautrice milanese, nota per il suo stile originale e le hit internazionali, ha condiviso sui social la notizia della gravidanza in un modo dolce e sorprendente. La sua comunicazione ha ricevuto numerosi auguri da parte di fan e colleghi, che hanno commentato con entusiasmo l’annuncio. La cantante ha scelto di rivelare la novità in modo originale, lasciando tutti senza parole.

Rose Villain, la cantautrice milanese nota per il suo stile unico e le hit internazionali, ha annunciato di essere incinta in modo dolce e inconsueto. La cantante e il marito Andrea Ferrara, in arte Sixpm, aspettano il loro primo figlio. L’annuncio è arrivato sui social con il video del nuovo brano Tutta Luce, dedicato al nascituro, in cui Rose mostra il pancione e racconta momenti intimi come l’ecografia e le emozioni condivise con il marito. Il post ha subito conquistato fan e amici celebri, che hanno inondato di commenti entusiastici il profilo della cantante. Rose Villain ha scelto di condividere la notizia attraverso Instagram, utilizzando un video in cui si alternano immagini di sé con il pancione e scene che raccontano i mesi precedenti, tra emozione e attesa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Rose Villain annuncia di essere incinta in un modo dolce e sorprendente: gli auguri social da fan e colleghi

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