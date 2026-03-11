Rose Villain è incinta | il dolce annuncio della cantante e del marito Sixpm

La cantante Rose Villain ha condiviso con i suoi follower su Instagram un video in cui rivela di essere incinta. La notizia è stata confermata anche dal marito, Sixpm, che ha partecipato al messaggio. La coppia ha deciso di rendere pubblico il momento attraverso il breve filmato, senza fornire ulteriori dettagli sulla gravidanza.

