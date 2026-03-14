Roma Volley torna in campo questa domenica al palazzetto per affrontare la capolista Brescia, nel tentativo di avvicinarsi ai playoff. La squadra capitolina cerca una vittoria importante contro una formazione che si trova in testa alla classifica. La partita si svolge in un momento chiave della stagione e vedrà in campo entrambi i team impegnati a conquistare punti fondamentali.

La fase più calda della stagione dellaSerie A2 Femminiledi pallavolo passa dal Palazzetto dello Sport, dove laSMI Roma Volleysi prepara ad affrontare due sfide decisive per la corsa promozione. Nelle ultime due giornate dellaPool Promozionele capitoline ospiteranno prima laValsabbina Millenium Bresciae poi laCDA Volley Talmassons, squadre attualmente separate da un solo punto e in piena lotta per il passaggio diretto inSerie A1 Femminile di pallavolo. La situazione in classifica è estremamente equilibrata: quattro squadre sono racchiuse in appena un punto. LeWolvesoccupano una posizione a ridosso del terzo posto e conquistare punti contro le prime della classe potrebbe rivelarsi determinante per migliorare il piazzamento nella griglia dei playoff, che scatteranno nell’ultimo weekend di marzo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma Volley sfida la capolista Brescia nella corsa ai playoff

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