Roma Volley si ferma a Brescia | la capolista passa al PalaGeorge

Roma Volley ha subito una sconfitta a Brescia, dove le Leonesse hanno vinto con un punteggio di 3-0. La causa principale è stata la difficoltà delle giallorosse nel mantenere il ritmo, nonostante abbiano lottato per molte fasi del match. Le romane hanno cercato di reagire, ma gli attacchi delle avversarie si sono rivelati troppo efficaci. Durante il gioco, alcune battute sbagliate hanno accentuato la perdita di punti. La squadra di Roma si prepara ora alla prossima trasferta contro Talmassons.

Le giallorosse restano in partita per lunghi tratti ma cedono 3-0 alle Leonesse. Domenica nuova trasferta contro Talmassons Si interrompe al PalaGeorge di Montichiari la striscia positiva della SMI Roma Volley, battuta 3-0 dalla capolista Valsabbina Millenium Brescia nel turno infrasettimanale della Pool Promozione. Coach Cuccarini schiera la diagonale Guiducci-Perovic, Consoli e Guidi al centro, Mason e Bosso in banda con Zannoni libero. L'approccio delle Wolves è convincente: Roma parte forte e trova subito un ampio margine, toccando il +7 con il mani-out di Bosso (2-9) e il lungolinea di Perovic (3-10).