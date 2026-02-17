Roma Volley sfida alla capolista Brescia | Wolves nell’arena del PalaGeorge

Claudia Consoli spiega che Roma Volley affronta Brescia, capolista della classifica, perché vogliono confermare la crescita recente. La partita si gioca al PalaGeorge di Montichiari, dove i Wolves sono determinati a mettere in difficoltà la squadra lombarda. Consoli sottolinea che la squadra si prepara con attenzione, puntando su un approccio deciso e senza paura.

"Scenderemo in campo con lo stesso cinismo e concentrazione delle ultime due partite" dichiara Claudia Consoli parlando del prossimo scontro della Roma Volley Club contro la compagine bresciana Mercoledì sera le giallorosse faranno visita alla capolista Valsabbina Millenium Brescia nel primo turno infrasettimanale della seconda fase. La sfida si giocherà al PalaGeorge di Montichiari, il palazzetto più capiente del campionato e quello con la media spettatori più alta della Serie A2 femminile. Le Wolves ritroveranno in panchina coach Giuseppe Cuccarini, di nuovo a disposizione dopo il turno di squalifica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma Volley, sfida alla capolista Brescia: Wolves nell’arena del PalaGeorge Volley femminile, ultima d’andata per l’Elettromeccanica Angelini: sfida alla capolista RavennaL’Elettromeccanica Angelini Cesena si prepara all’ultima giornata del girone d’andata del campionato di volley femminile. Serie C, la capolista Puliservice pronta alla sfida contro il team Radioxstore Lory VolleyLa Serie C femminile torna in campo con la capolista Puliservice pronta ad affrontare il Radioxstore Lory Volley. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roma in cerca di continuità con Busto; Big-match in trasferta: la Futura Volley sfida la CBL regina della Coppa Italia; Cisterna cerca la salvezza, Roma vuole continuità, giornata cruciale per le BM; Pallavolo Storie – Nate per vincere – Azzurre alla conquista del mondo. Pallavolo A2F promozione – SMI Roma Volley: sfida cruciale al Palazzetto contro Busto ArsizioDopo il prezioso successo esterno ottenuto a Padova, le Wolves tornano tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di Roma per l'ultimo impegno casalingo del girone d’andata della Pool Promozione. D ... ivolleymagazine.it Smi Roma volley si impone 3-2 su Busto Arsizio: continua il sogno della Serie ANella terza giornata di pool promozione le romane guadagnano 2 punti e arrivano a quota 19. Perovic (Mvp) trascina la squadra alla vittoria ... roma.corriere.it Le parole della straordinaria Nikoleta Perovic, MVP e autrice di 41 punti, al termine del match vinto dalla SMI Roma Volley contro la Futuro Giovani Busti Arsizio di ieri. #lasquadradiroma #patrimoniodellacapitale #PoolPromozione facebook La SMI Roma Volley Club Femminile torna a giocare in casa domenica pomeriggio per la sfida contro Futura Giovani Busto Arsizio. Dopo i due punti conquistati al tie-break la scorsa settimana contro Padova, le Wolves cercano continuità e punti nella terza sfi x.com