Roma striscione anti-americano durante una manifestazione per Cuba

Durante una manifestazione organizzata in via Cavour a Roma per sostenere Cuba, i partecipanti hanno esibito uno striscione di grandi dimensioni con la scritta “Contro le aggressioni imperialiste”. L’evento ha visto una presenza numerosa di dimostranti che hanno espresso il loro messaggio attraverso cartelli e slogan. Nessun incidente è stato segnalato durante la manifestazione.

Manifestazione in favore di Cuba organizzata in via Cavour a Roma. I dimostranti hanno esibito un lungo striscione con scritto ‘Contro le aggressioni imperialiste. Difendere Cuba socialista’. Contemporaneamente, sono state accese alcune fiaccole. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, striscione anti-americano durante una manifestazione per Cuba Articoli correlati Striscione anti aborto al Parlamento europeo, la protesta dei Conservatori: “È una vita, non una scelta”Oggi il gruppo dei Conservatori europei, di cui fa parte anche FdI, ha esposto uno striscione anti aborto all'Europarlamento. Arrestata a Londra l’attivista Greta Thunberg durante una manifestazioneNel centro di Londra, sotto una pioggia sottile e costante, una nuova manifestazione a sostegno della popolazione palestinese ha attirato centinaia... Altri aggiornamenti su Roma striscione anti americano durante... Discussioni sull' argomento Sciopero transfemminista, a Roma lo striscione contro la guerra; Corteo a Roma, bruciata foto di Trump e l'immagine di una bandiera Usa; Sciopero generale transfemminista, al via a Roma il corteo. Roma, striscione anti-americano durante una manifestazione per Cuba(LaPresse) Manifestazione in favore di Cuba organizzata in via Cavour a Roma. I dimostranti hanno esibito un lungo striscione con scritto 'Contro ... stream24.ilsole24ore.com Sorprendente sfida di #SerieA tra #Como e #Roma allo stadio Sinigaglia: l’ambiziosa neopromossa cerca l’impresa davanti al proprio pubblico, mentre i giallorossi puntano a confermarsi in zona europea Nell’analisi trovi stato di forma, probabili formazioni: x.com L'intervento al congresso di Magistratura democratica in corso a Roma: "La nostra credibilità non nasce da dichiarazioni o da reazioni emotive: nasce dalla coerenza con cui, ogni giorno, teniamo insieme il dubbio e il servizio, la misura e la responsabilità" - facebook.com facebook