Striscione anti aborto al Parlamento europeo la protesta dei Conservatori | È una vita non una scelta

Questa mattina, i Conservatori europei, tra cui c’è anche Fratelli d’Italia, hanno sfilato davanti all’Europarlamento e sventolato uno striscione contro l’aborto. Il messaggio è chiaro: “È una vita, non una scelta”. La protesta ha attirato l’attenzione dei passanti e dei parlamentari, mentre si susseguivano le reazioni alle parole dure dei manifestanti.

Oggi il gruppo dei Conservatori europei, di cui fa parte anche FdI, ha esposto uno striscione anti aborto all'Europarlamento. "È una vita, non una scelta", è lo slogan firmato dal deputato cipriota Geadis Geadi.

