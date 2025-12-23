Arrestata a Londra l’attivista Greta Thunberg durante una manifestazione
Nel centro di Londra, sotto una pioggia sottile e costante, una nuova manifestazione a sostegno della popolazione palestinese ha attirato centinaia di persone e una forte presenza mediatica. Tra i partecipanti è stata riconosciuta Greta Thunberg, nota a livello internazionale per il suo impegno sul clima, che ha scelto di unirsi al corteo per esprimere la propria vicinanza alla causa palestinese. Nel corso dell’iniziativa, la giovane attivista è stata fermata dalle forze di polizia e successivamente arrestata. Fin dall’inizio del raduno, bandiere, striscioni e cartelli di protesta hanno caratterizzato la manifestazione, organizzata da reti di attivisti britannici e internazionali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Essendo il "contesto cambiato", dopo l'attentato di Bondi Beach in Australia, così ha dichiarato la polizia britannica, le autorità di Londra hanno fatto sapere che saranno arrestati coloro che canteranno pubblicamente slogan filo-palestinesi per "globalizzare l'In - facebook.com facebook
