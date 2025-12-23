Arrestata a Londra l’attivista Greta Thunberg durante una manifestazione

Nel centro di Londra, sotto una pioggia sottile e costante, una nuova manifestazione a sostegno della popolazione palestinese ha attirato centinaia di persone e una forte presenza mediatica. Tra i partecipanti è stata riconosciuta Greta Thunberg, nota a livello internazionale per il suo impegno sul clima, che ha scelto di unirsi al corteo per esprimere la propria vicinanza alla causa palestinese. Nel corso dell’iniziativa, la giovane attivista è stata fermata dalle forze di polizia e successivamente arrestata. Fin dall’inizio del raduno, bandiere, striscioni e cartelli di protesta hanno caratterizzato la manifestazione, organizzata da reti di attivisti britannici e internazionali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

