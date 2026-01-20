Bologna e il limite a 30 km all’ora il Tar accoglie ricorso e annulla provvedimento

Il Tar dell'Emilia Romagna ha accolto il ricorso di due tassisti e ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che stabiliva un limite di 30 kmh nel centro città. La decisione rappresenta un'importante modifica alle restrizioni sulla viabilità urbana, evidenziando il ruolo delle autorità giudiziarie nel valutare le normative locali. La vicenda si inserisce nel più ampio dibattito sulla gestione del traffico e delle regole in ambito urbano.

(Adnkronos) – Il Tar dell'Emilia Romagna accoglie oggi, martedì 20 gennaio, il ricorso di due tassisti e annulla il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito il limite di 30 chilometri orari nel centro cittadino. "Il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna si è espresso oggi sul ricorso promosso da Fratelli d'Italia, tramite il proprio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Svolta Città 30 a Bologna: il Tar accoglie il ricorso dei tassisti e annulla il provvedimentoIl Tar dell'Emilia-Romagna ha accolto il ricorso dei tassisti e annullato il provvedimento

Il Tar annulla il provvedimento del Comune di Bologna che ha istituito la Città a 30 km/hIl Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito il limite di velocità a 30 kmh nel centro urbano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Smog, bollino rosso su tutta l’Emilia-Romagna: scattano le misure emergenziali; Smog, fino a lunedì 19 gennaio in vigore le misure emergenziali; Da Milano a Roma, il limite dei 30km/h nei centri urbani funziona davvero? Cosa dicono gli studi; Il limite dei 30 km/h nei centri urbani funziona davvero? Cosa dicono gli studi sulle città europee zona 30.

Il Tar annulla il limite dei 30 km/h sulle strade comunali di Bologna - Città 30 è in vigore a Bologna dal 16 gennaio 2024 dopo una fase sperimentale. Il provvedimento stabilisce che per tutte le strade del territorio comunale vale il limite dei 30 km/h, ad eccezione di ... tpi.it

Bologna, stop al limite dei 30 km/h: il Tar smonta il progetto di Lepore - Accolto il ricorso dei tassisti (sostenuto da FdI) contro il limite generalizzato a 30 all’ora. Per i giudici il Comune ha agito oltre le proprie competenze ... msn.com

È stato il primo capoluogo di provincia italiano ad adottare il modello “Città 30“. Ma adesso il Tar dell’Emilia-Romagna ha accolto il ricorso dei tassisti e ha annullato il provvedimento con cui il Comune di Bologna ha istituito il limite di velocità a 30 chilometri or - facebook.com facebook

Quando i bisogni dell’animo cercano risposte al limite x.com