Il City rimborsa i tifosi dopo il ko col Bodo | 10.200 euro ai 374 supporters andati in trasferta

Il City ha annunciato il rimborso di 10.200 euro, destinati a 374 supporter che hanno seguito la squadra in trasferta contro il Bodo in Norvegia. La decisione, presa dai vertici del club, tra cui Haaland, è un gesto di scuse per il disappunto causato dalla sconfitta. Questo provvedimento mira a riconoscere l’impegno dei tifosi, che hanno sostenuto la squadra anche in condizioni difficili, dimostrando il loro sostegno fedele.

Duemila chilometri di trasferta, in pieno inverno norvegese, ai meno dodici gradi di Bodo, per vedere il Manchester City sconfitto dalla squadra di casa per tre a uno? Haaland e compagni, evidentemente, hanno capito di avere giocato una pessima gara in Champions, e di dovere quindi in qualche modo scusarsi con quei tifosi che li hanno seguiti sin lassù, a gennaio inoltrato. Di qui l'idea di rimborsare, come gesto di scuse e segno di riconoscenza per il loro affetto e sostegno incondizionato, il costo del loro viaggio dall'Inghilterra alla Norvegia. In totale, 10.200 euro a favore dei 374 tifosi presenti a Bodo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

