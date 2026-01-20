Al via i Cinefrutta Days | le scuole incontrano il cinema per promuovere la sana alimentazione

Al via i Cinefrutta Days, un’iniziativa dedicata alle scuole per promuovere l’importanza di una corretta alimentazione attraverso il cinema. Questo evento, parte del progetto Cinefrutta, mira a sensibilizzare i giovani sull’alimentazione sana attraverso attività creative e coinvolgenti. Un’occasione per unire educazione alimentare e cultura cinematografica, favorendo la consapevolezza e il dialogo tra studenti e insegnanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Si rinnova l’appuntamento con Cinefrutta Days, l’iniziativa che unisce la promozione di una sana alimentazione alla creatività cinematografica nell’ambito del progetto Cinefrutta. Promossa dalle organizzazioni di produttori Agriverde, AOA, AssoFruit Italia, Costieragrumi, La Deliziosa e Terra Orti, la manifestazione ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani al consumo di frutta e ortaggi attraverso un’esperienza educativa e divertente. Nel corso delle giornate, gli studenti delle scuole medie e superiori avranno la possibilità di partecipare a laboratori di introduzione alla recitazione, durante i quali apprenderanno le nozioni basilari di come si realizza e monta un video in maniera professionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Al via i Cinefrutta Days: le scuole incontrano il cinema per promuovere la sana alimentazione Leggi anche: Unione Valdera: nelle scuole arriva Carlotta, la carota magica, per educare i bambini alla sana alimentazione Leggi anche: Alimentazione e diabete, 5 ingredienti chiave per la dieta sana Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Si rinnova l'appuntamento con Cinefrutta Days, l'iniziativa che unisce la promozione di una sana alimentazione alla creatività cinematografica nell'ambito del progetto Cinefrutta. Promossa dalle organizzazioni di produttori Agriverde, AOA, AssoFruit Italia, Cost - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.