PappaFish nelle mense scolastiche | il contributo regionale per un’alimentazione sana e di qualità

Il Comune di Fabriano ha ottenuto un finanziamento regionale di 20.000 euro per il progetto “PappaFish”, parte del bando dedicato alla promozione di un’alimentazione sana e bilanciata nelle mense scolastiche. Questa iniziativa mira a favorire abitudini alimentari corrette tra gli studenti, contribuendo alla qualità e alla varietà dei pasti offerti nelle scuole del territorio.

