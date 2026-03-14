Roma oggi manifestazione per lo stop alla guerra e il no al Referendum

Da webmagazine24.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma oggi movimenti e cittadini si sono radunati in piazza per manifestare contro il Referendum costituzionale sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo, sostenendo il no sociale. La protesta include anche un messaggio contro il governo e una richiesta di fermare la guerra. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di diverse associazioni e cittadini.

(Adnkronos) – Movimenti e cittadini scendono in piazza a Roma oggi a sostegno del 'no sociale' al Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo e contro il governo ma anche per dire stop alla guerra. Alla manifestazione promossa da Potere al Popolo hanno aderito diverse realtà, dai collettivi studenteschi (come Osa e Cambiare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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