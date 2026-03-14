Roma oggi manifestazione per lo stop alla guerra e il no al Referendum

A Roma oggi movimenti e cittadini si sono radunati in piazza per manifestare contro il Referendum costituzionale sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo, sostenendo il no sociale. La protesta include anche un messaggio contro il governo e una richiesta di fermare la guerra. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di diverse associazioni e cittadini.

(Adnkronos) – Movimenti e cittadini scendono in piazza a Roma oggi a sostegno del 'no sociale' al Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo e contro il governo ma anche per dire stop alla guerra. Alla manifestazione promossa da Potere al Popolo hanno aderito diverse realtà, dai collettivi studenteschi (come Osa e Cambiare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Manifestazione a Roma il 14 marzo per il No al referendum. E al progetto anticostituzionale del governoLe organizzazioni e le persone che diedero origine alla gigantesca mobilitazione popolare sulla Palestina, a partire dai portuali di Genova,... Giorno della Memoria, manifestazione pro Pal alla sede del Pd: arriva lo stop della QuesturaNonostante il divieto, le forze dell'ordine mantengono alta l'attenzione per il rischio di raduni spontanei non autorizzati che potrebbero causare... Manifestazione per la PALESTINA a ROMA: scontri con la polizia e idranti sul corteo Contenuti e approfondimenti su Roma oggi manifestazione per lo stop... Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; 8 marzo, desiderio rabbia e conflitto; Blog | Manifestazione a Roma il 14 marzo per il No al referendum. E al progetto anticostituzionale del governo; Manifestazione oggi 14 marzo a Roma, percorso e linee bus deviate. Manifestazione a Roma il 14 marzo contro la guerra, orari del corteo e percorso: divieti e limitazioni busSabato 14 marzo dalle 14.00, a Roma è in programma una manifestazione per il No al referendum e contro la guerra ... fanpage.it Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026Weekend intenso per la Capitale per quanto riguarda le modifiche alla viabilità fra la visita del Papa a Ponte Mammolo e varie manifestazioni. Ecco una guida utile sul muoversi in città nel fine setti ... romatoday.it Nave russa carica di gas alla deriva Rischio disastro, Roma in allarme x.com La Pietà di Michelangelo. Buon pomeriggio #Roma - facebook.com facebook