Giorno della Memoria manifestazione pro Pal alla sede del Pd | arriva lo stop della Questura

La Questura di Roma ha negato l’autorizzazione alla manifestazione pro Palestina prevista per domani in piazza Sant'Andrea delle Fratte. La decisione si inserisce nel contesto delle misure di sicurezza e delle normative vigenti in occasione del Giorno della Memoria. La manifestazione, promossa per esprimere solidarietà e sensibilizzare sul tema palestinese, rimane quindi annullata.

La Questura di Roma non ha autorizzato la manifestazione pro Palestina che era stata annunciata davanti alla sede nazionale del Partito Democratico domani pomeriggio in piazza Sant'Andrea delle Fratte nella Capitale. Il questore Roberto Massucci ha spiegato che alla base del provvedimento, oltre all'assenza di formale preavviso, alla base della motivazione del provvedimento vi è la inidoneità del sito annunciato per ospitare la manifestazione, a ridosso della sede di uno dei principali partiti, nonché il tema del sostegno alla causa palestinese in concomitanza con la Giornata della Memoria. La mancanza di preavviso, che invece è obbligatorio ai sensi dell' articolo 18 del TULPS, ha portato al blocco della manifestazione, che si ispirava alla contestazione del Partito Democratico, che vede, tra i firmatari del disegno di legge in materia di antisemitismo, il senatore Graziano Delrio, nonché al sostegno della causa palestinese.

