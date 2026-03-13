manifestazione a roma il 14 marzo per il no al referendum e al progetto anticostituzionale del governo

Il 14 marzo a Roma si terrà una manifestazione organizzata da gruppi e persone coinvolte nella grande mobilitazione popolare sulla Palestina, iniziata tra i portuali di Genova. L’evento è contro il referendum proposto dal governo e il progetto che lo accompagna. La protesta coinvolgerà diverse componenti della società, che si riuniranno per esprimere il loro dissenso.

Le organizzazioni e le persone che diedero origine alla gigantesca mobilitazione popolare sulla Palestina, a partire dai portuali di Genova, manifesteranno a Roma il 14 marzo per il No al referendum. L’appuntamento è stato lanciato da diverse settimane, come necessità di far sentire la voce di un No “sociale”. Lo stesso tipo di No che era stato messo in campo nel 2016 verso la controriforma costituzionale di Matteo Renzi. Allora come oggi, le modifiche in senso autoritario della Costituzione si combinavano con lo smantellamento dei diritti del lavoro e dello stato sociale. Renzi aveva abolito uno dei principi fondanti della costituzione materiale del paese, l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che tutelava contro i licenziamenti ingiusti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

