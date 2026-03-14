A Roma, durante un corteo organizzato dal Comitato per il 'No sociale', diverse centinaia di persone si sono radunate nella stazione di piazza Repubblica. Mentre i manifestanti intonavano cori e slogan contro il presidente degli Stati Uniti e il premier israeliano, alcuni partecipanti hanno preso di mira i mezzi e le strutture, causando danni visibili. La polizia ha tentato di contenere le tensioni, ma si sono registrati momenti di scontro.

I cori e gli slogan, a Roma, contro il presidente degli Stati Uniti e il premier israeliano cominciano già all'interno della stazione metro di piazza Repubblica, dove diverse centinaia di persone si sono radunate per il corteo indetto dal Comitato per il 'No sociale'. " Trump e Netanyahu assassini, uccisori di bambini ", scandisce un uomo sulla sessantina in coda insieme ad altri manifestanti sulle scale mobili. "Israele è uno Stato terrorista, non ci facciamo invadere", risponde un giovane. Nonostante la pioggia, in centinaia, anche da diverse zone d'Italia, stanno raggiungendo piazza della Repubblica dove a breve partirà il corteo per dire " no al governo Meloni, no alla guerra, no al referendum ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roma, la violenza dei collettivi al corteo: Meloni in barella e foto bruciate

Articoli correlati

Corteo per il No, bruciate le foto di Meloni, Nordio e Trump. In fiamme la bandiera americanaUn'immagine con la premier Giorgia Meloni che tiene al guinzaglio il ministro della Giustizia Carlo Nordio, raffigurato con la museruola, è stata...

Corteo per il No, bruciate le immagini di Meloni, Nordio e Trump. In fiamme la bandiera americanaUn'immagine con la premier Giorgia Meloni che tiene al guinzaglio il ministro della Giustizia Carlo Nordio, raffigurato con la museruola, è stata...

Contenuti e approfondimenti su Roma la violenza dei collettivi al...

Temi più discussi: (Dis)armati: l’indagine sulla violenza giovanile, tra fragilità e vuoti educativi; Senza consenso è violenza: in piazza a Roma per difendere i diritti delle donne – Fabbrica Società - Uilm; Palpeggia una studentessa e poi rapina un passeggero in metro. Incastrato dalla maglia della Lazio; Roma, torture al carcere minorile Casal del Marmo: indagati 10 agenti.

Roma, violenza e furti in metro: arrestato 23enne dopo la doppia aggressione, cosa ha fattoUn 23enne ivoriano è stato fermato dalla Polizia di Stato per violenza sessuale e furto aggravato in due stazioni della metro di Roma. virgilio.it

Ddl Bongiorno sugli stupri, manifestazione dei centri antiviolenza a Roma il 28 febbraioLeggi su Sky TG24 l'articolo Ddl Bongiorno sugli stupri, manifestazione dei centri antiviolenza a Roma il 28 febbraio ... tg24.sky.it

Referendum, oggi a Roma corteo per il 'no': "Contro il governo e la guerra" x.com

Il feretro di Enrica Bonaccorti è arrivato alla Chiesa degli Artisti di Roma sulle note di 'La lontananza' di Domenico Modugno. Il suo arrivo, accompagnato dalla figlia della conduttrice, Verdiana, e l'ex marito, Arnaldo Del Piave, è stato accolto da un applauso. - facebook.com facebook