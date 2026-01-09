Bandiere palestinesi e striscioni agli ex Mercati Generali | la protesta contro il fondo Hines

Oggi, venerdì 9 gennaio, alcune attiviste e attivisti delle realtà sociali locali hanno esposto bandiere palestinesi e striscioni negli ex Mercati Generali. La manifestazione si inserisce nel contesto di una protesta contro il progetto di rigenerazione urbana promosso dal fondo Hines, che ha suscitato critiche e contestazioni nella comunità. L’azione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni legate allo sviluppo e alle implicazioni sociali del intervento.

Flash mob pro Palestina agli Uffizi - FIRENZE: Nela Sala dedicata ai capolavori del Botticelli, gli attivisti hanno srotolato bandiere palestinesi e striscioni anche contro Israele ... toscanamedianews.it

Flash mob degli attivisti di Firenze per la Palestina agli Uffizi con bandiere e striscioni - Sono le parole scritte su uno striscione esposto dagli attivisti di Firenze per la Palestina in un 'blitz' ieri pomeriggio agli Uffizi, nella sala del ... 055firenze.it

Fondi ad HAMAS, corteo per la PALESTINA in piazza a Milano: La solidarietà non è terrorismo

"La solidarietà non si arresta, tutti liberi subito e Palestina libera" recitava uno striscione, in mezzo a molte bandiere palestinesi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.