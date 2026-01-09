Bandiere palestinesi e striscioni agli ex Mercati Generali | la protesta contro il fondo Hines
Oggi, venerdì 9 gennaio, alcune attiviste e attivisti delle realtà sociali locali hanno esposto bandiere palestinesi e striscioni negli ex Mercati Generali. La manifestazione si inserisce nel contesto di una protesta contro il progetto di rigenerazione urbana promosso dal fondo Hines, che ha suscitato critiche e contestazioni nella comunità. L’azione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni legate allo sviluppo e alle implicazioni sociali del intervento.
La bandiera palestinese sventola sopra agli ex Mercati generali. Nella mattina di oggi, venerdì 9 gennaio, un gruppo di attiviste e attivisti delle realtà sociali del territorio è entrato nell’area, al centro di un complesso e contestato intervento di rigenerazione urbana, per esporre bandiere. 🔗 Leggi su Romatoday.it
