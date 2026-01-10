Roma-Sassuolo 2-0 | Soulé gol e assist per Koné Ferguson ko per infortunio

Nella 20ª giornata di Serie A, la Roma ha battuto il Sassuolo 2-0 all'Olimpico. Soulé ha segnato e fornito un assist, contribuendo alla vittoria dei giallorossi, mentre Koné ha realizzato il secondo gol. Durante la partita, Ferguson si è infortunato, penalizzando la squadra di Mourinho. La gara si è svolta sotto gli occhi di Ryan Friedkin e Bove, quest’ultimo vicino alla rescissione del contratto.

La Roma vince per due a zero contro il Sassuolo nella 20esima giornata di Serie A. All'Olimpico i ragazzi di Gasp, sotto gli occhi di Ryan Friedkin e Bove (verso la rescissione del contratto), conquistano i tre punti nel secondo tempo grazie alle reti di Soulé (gol e assist) e Koné.

Roma, scatto Champions: Juve avvertita, 2-0 al Sassuolo firmato Kone e Soulé - I giallorossi si impongono all'Olimpico e rilanciano la sfida per un posto nell'Europa che conta: uno- tuttosport.com

La Roma vince 2-0 contro il Sassuolo ma perde Ferguson per infortunio: giallorossi in emergenza - Nel giro di tre minuti la Roma confeziona la vittoria contro il Sassuolo grazie ai gol di Kone e Soulé. fanpage.it

Infortunio #Ferguson: costretto a uscire nel primo tempo di Roma-Sassuolo. Cosa è successo e come sta x.com

Momenti di tensione durante Roma-Sassuolo. Gasperini reagisce furioso agli errori della squadra e alle due ammonizioni ravvicinate, ricevendo un cartellino giallo: https://fanpa.ge/nCVzP - facebook.com facebook

