dybala ispira ferguson e dovbyk firmano il 2 0 della roma a lecce

La Roma conquista una vittoria importante a Lecce, tornando al successo dopo la sconfitta di Bergamo. La gara si conclude con un risultato di 2-0, grazie ai gol di Ferguson e Dovbyk. Questo risultato permette ai giallorossi di riprendere il cammino in campionato, consolidando la loro posizione in classifica e rilanciando le ambizioni per il resto della stagione.

LECCE (ITALPRESS) – La Roma batte il Lecce, si mette alle spalle lo stop di Bergamo e trova la prima vittoria del 2026. Al Via del Mare, i giallorossi superano per 2-0 la formazione di casa e tornano al quarto posto in classifica a quota 36 punti, anche se con due partite in più rispetto alla capolista Inter (39 punti), a Milan (38) e Napoli (37). Il Lecce rimane invece in sedicesima piazza, a +5 sul terzetto formato da Fiorentina, Verona e Pisa in zona retrocessione. Gasperini arriva in Salento con una forte emergenza in difesa. Mancano Mancini, Hermoso e Ndicka, mentre Rensch non sta benissimo e va in panchina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

