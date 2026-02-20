Candele pirotecniche in cucina uscite di sicurezza al buio | discoteca chiusa

Lo scorso 12 febbraio, i carabinieri di Merano hanno chiuso una discoteca a Gargazzone dopo aver scoperto candele pirotecniche accese in cucina e uscite di sicurezza non funzionanti nel buio. Durante l’operazione, i militari hanno trovato fuochi d’artificio artigianali e gravi problemi nelle vie di fuga. La presenza di questi dispositivi pericolosi e le condizioni di sicurezza inadeguate hanno portato alla sospensione immediata dell’attività. La discoteca rimane chiusa fino a nuove verifiche delle autorità competenti.

Si è conclusa con la chiusura di una sala da ballo l'operazione condotta lo scorso 12 febbraio dai carabinieri di Merano nel comune di Gargazzone, in Alto Adige. Tutto si è svolto nell'ambito di una normale attività di controllo sulla sicurezza dei locali pubblici, disposta dalla questura di Bolzano, dalla quale sono emerse diverse criticità all'interno del locale. Tra queste, la presenza di ostacoli lungo i "percorsi di esodo", la mancata segnalazione del rischio d'inciampo, il malfunzionamento dell'illuminazione di emergenza in diverse uscite di sicurezza e la presenza di ventinove artifici pirotecnici simili a quelli utilizzati custoditi all'interno della cucina dello stabile.