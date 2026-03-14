Referendum a Roma corteo per il ‘no’ | Contro il governo e la guerra

Oggi a Roma si è svolto un corteo di movimenti e cittadini che hanno manifestato contro il referendum costituzionale sulla giustizia previsto per marzo. La protesta si è concentrata anche sull’opposizione al governo e sulla richiesta di fermare le azioni belliche. La manifestazione ha coinvolto diverse persone che hanno sfilato nelle vie della capitale.

(Adnkronos) – Movimenti e cittadini sono tornati in piazza oggi a Roma per esprimere il "no sociale" al referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo, chiedendo le dimissioni del governo ma anche per dire stop alla guerra. Alla manifestazione, promossa da Potere al Popolo, hanno aderito diverse realtà, dai collettivi studenteschi (come Osa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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