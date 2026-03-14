Roma celebrato il 45esimo anniversario dell' Università per la Pace dell' Onu

La Delegazione Italiana dell’Università per la Pace dell’Onu ha festeggiato il 45° anniversario dell’istituzione con un evento che si è svolto ieri sera a Palazzo Falletti, nella sede di Via Panisperna a Roma. L’iniziativa ha coinvolto rappresentanti istituzionali e membri dell’università, con la partecipazione di ospiti e relatori. L’evento ha segnato un momento di commemorazione per questa istituzione.

La Delegazione Italiana dell’ Università per la Pace dell’Onu (UPEACE) ha celebrato il 45esimo anniversario di fondazione dell’Ateneo con un evento istituzionale che si è tenuto ieri sera a Palazzo Falletti, presso la sede Italiana dell’UPEACE in Via Panisperna a Roma. La ricorrenza del 45esimo anniversario ha rappresentato un momento di particolare significato per rinnovare, insieme alle Istituzioni, alle rappresentanze diplomatiche, al mondo accademico, alle imprese e alla società civile, un impegno condiviso verso i valori fondanti delle Nazioni Unite e verso una collaborazione sempre più concreta sui temi della Pace, dello sviluppo sostenibile e della governance globale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, celebrato il 45esimo anniversario dell'Università per la Pace dell'Onu Articoli correlati Leggi anche: Celebrato a Roma il 45esimo anniversario dell’Università per la Pace dell’Onu Una preghiera per la pace in Cattedrale: si ricorda il quarto anniversario dell’inizio della guerra in UcrainaMercoledì 4 marzo si terrà nel Duomo di Ravenna la Messa presieduta dall’arcivescovo e la preghiera con la comunità ucraina Anche Ravenna prega per... Approfondimenti e contenuti su Roma celebrato il 45esimo anniversario... Celebrato a Roma il 45esimo anniversario dell’Università per la Pace dell’ONULa Delegazione Italiana dell’Università per la Pace dell’Onu (UPEACE) ha celebrato il 45esimo anniversario ... msn.com Roma, celebrato il 45esimo anniversario dell'Università per la Pace dell'Onu(LaPresse) La Delegazione Italiana dell’Università per la Pace dell’Onu (UPEACE) ha celebrato il 45esimo anniversario di fondazione dell’Ateneo ... stream24.ilsole24ore.com