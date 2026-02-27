Una preghiera per la pace in Cattedrale | si ricorda il quarto anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina
Il 4 marzo si svolgerà nel Duomo di Ravenna una messa presieduta dall’arcivescovo, durante la quale verrà recitata una preghiera con la comunità ucraina. L’evento ricorda il quarto anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina. La cerimonia coinvolgerà i fedeli locali e rappresentanti della comunità ucraina, che si raduneranno per pregare insieme per la pace.
Mercoledì 4 marzo si terrà nel Duomo di Ravenna la Messa presieduta dall’arcivescovo e la preghiera con la comunità ucraina Anche Ravenna prega per la pace. La Diocesi ha aderito all’iniziativa di preghiera del Consiglio delle conferenze episcopali europee che nel tempo di Quaresima unirà i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Roma, la comunità ucraina ricorda il quarto anniversario della guerraNel giorno del quarto anniversario della guerra, la comunità ucraina di Roma si è ritrovata in piazza dell’Esquilino.
Contenuti e approfondimenti su Cattedrale.
Temi più discussi: Un sussidio di preghiera per accompagnare e sostenere le vocazioni; Preghiera per la Pace in Ucraina a quattro anni dall'inizio della guerra: Martedì 24 febbraio, ore 20 basilica di Santa Maria in Trastevere. Presiede il card. Matteo Zuppi; Delpini e le scuole, una preghiera per la pace; Barcellona, giovani in preghiera per la pace in Camerun.
Digiuno, preghiera, elemosina: la Rete accompagna la QuaresimaI tempi liturgici sono sempre più forti negli ambienti digitali, ma con accenti diversi e qualche indebita incursione degli assistenti automatici ... avvenire.it
Una speranza per il Vecchio ContinenteAvvinghiarsi come l’edera agli Stati Uniti ricavandone energia vitale, fiducia, desiderio di futuro. È una possibilità, ma non ci sono tanti europei desiderosi di coglierla ... ilfoglio.it
Il magnifico rosone della basilica cattedrale di Santa Maria Assunta ad Orvieto è opera di Andrea di Cione, detto l'Orcagna (1308-1368), che realizzò anche le due cuspidi laterali che si trovano alla stessa altezza. I mosaici negli spicchi del rosone sono di Pier - facebook.com facebook
Secondo venerdì di #quaresima #27febbraio in Cattedrale: appuntamento alle ore 19 con la #víacrucis animata dalla Corale "Maria SS. Assunta" della Parrocchia della Cattedrale. x.com