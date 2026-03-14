La Delegazione Italiana dell’Università per la Pace dell’Onu ha commemorato il suo 45esimo anniversario con un evento che si è svolto ieri sera a Palazzo Falletti, nella sede di Via Panisperna a Roma. L’occasione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e studenti, che hanno preso parte alle celebrazioni ufficiali dell’Ateneo. La cerimonia è stata organizzata per ricordare la storia dell’istituzione.

Ad aprire i video-saluti del Rettore Francisco Rojas Aravena. Prenderanno parte oltre al rappresentante in Italia per l’UPEACE, Roberto Savio, e al direttore accademico Sergio Bellucci, anche il professore della Columbia University Jeffrey Sachs, Don Andrea Ciucci della Pontificia Accademia per la Vita e molte altre personalità della scena politica e intellettuale. La ricorrenza del 45esimo anniversario ha rappresentato un momento di particolare significato per rinnovare, insieme alle Istituzioni, alle rappresentanze diplomatiche, al mondo accademico, alle imprese e alla società civile, un impegno condiviso verso i valori fondanti delle Nazioni Unite e verso una collaborazione sempre più concreta sui temi della pace, dello sviluppo sostenibile e della governance globale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Celebrato a Roma il 45esimo anniversario dell’Università per la Pace dell’Onu

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