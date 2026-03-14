Roma 30 milioni per le strade municipali | via libera al piano straordinario

L’amministrazione di Roma ha approvato un piano straordinario da 30 milioni di euro dedicato alla manutenzione delle strade municipali. La decisione arriva in seguito alle forti piogge di gennaio e febbraio che hanno interessato la città. Il progetto prevede interventi mirati per migliorare le condizioni del manto stradale e garantire una maggiore sicurezza. La fase di attuazione è ora in corso.

Roma, 14 marzo 2026 – Prosegue l’attuazione del piano straordinario di manutenzione delle strade municipali, deciso dall’Amministrazione Capitolina a seguito delle intense piogge che nei mesi di gennaio e febbraio hanno interessato la città. La Giunta Capitolina ha infatti approvato il progetto di fattibilità e l’investimento da 30 milioni di euro dedicato alle strade municipali. Il piano rientra in un pacchetto più ampio di circa 100 milioni di euro destinati alla manutenzione della rete stradale, che comprende interventi sia sulla grande viabilità sia sulle strade municipali. In particolare: Per i Municipi: 30 milioni di nuove risorse più 10 milioni già disponibili del Dipartimento Lavori pubblici per la manutenzione straordinaria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Piano asfalti da 1,2 milioni a Francavilla al Mare: i lavori per sistemare le strade più rovinateSi tratta del "più grande intervento mai realizzato in città”, dice la sindaca Russo; in caso di ribassi, le risorse saranno utilizzate per estendere... Leggi anche: Roma, al centro storico scatta la Zona 30 su tutte le strade Tutto quello che riguarda Roma 30 milioni per le strade... Temi più discussi: Un Caravaggio per Palazzo Barberini: il MiC compra per 30 milioni; Lo Stato acquisisce un Caravaggio da 30 milioni di euro; Il governo italiano ha comprato un dipinto di Caravaggio per 30 milioni di euro; Roma, sicurezza stradale: piano d'urgenza per riparare le buche. Pronti 30 milioni. Mercato Roma, cacciato dall’Inter: 30 milioni per scippare Juve e MilanIl calciomercato non muore mai, sopratutto quando i grandi club, italiani ed europei, si devono preparare ad affrontare una potenziale rivoluzione a causa di numerosi contratti in scadenza. Inter, Juv ... asromalive.it Roma e Juve intrappolate: 30 milioni non bastanoC’è una stella polare che guida la navigazione di molti club italiani, Juventus e Roma in particolare: la ricerca di calciatori di qualità e giovani che siano in grado di garantire un futuro prossimo ... asromalive.it Nella #Roma #Pellegrini ha un alleato in più per il rinnovo x.com Domenica #15marzo #PapaLeoneXIV visiterà la parrocchia del sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, quinta e ultima tappa del suo percorso tra alcune comunità delle Diocesi di Roma. Qui si chiude questo primo itinerario sul vasto tessuto della città. Ponte - facebook.com facebook