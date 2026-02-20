Saluto romano | 29 assolti a Roma Cassazione cambia il verdetto

La Cassazione ha assolto 29 militanti di CasaPound coinvolti nel saluto romano durante la commemorazione di Acca Larentia, il 7 gennaio 2024 a Roma. La Corte ha deciso di cambiare il verdetto precedente, che li condannava per aver eseguito il gesto durante l’evento. Tra gli imputati c’erano giovani e adulti, alcuni dei quali avevano già subito pene in passato. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, mentre il dibattito sulla legalità di certi gesti simbolici rimane aperto. La vicenda si conclude con questa sentenza definitiva.

Saluto Romano ad Acca Larentia: Proscioglimento per i Militanti, Resta Aperto il Dibattito. Roma – Si è conclusa con un proscioglimento la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolti ventinove militanti, in gran parte appartenenti a CasaPound, accusati di aver compiuto il saluto romano durante la commemorazione del 7 gennaio 2024 in memoria di tre giovani deceduti nel 1978 a seguito di scontri nella capitale. Il giudice per le udienze preliminari ha ritenuto non sussistenti elementi per una condanna, in linea con le recenti interpretazioni della Corte di Cassazione in materia di apologia del fascismo.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Saluto romano ad Acca Larentia, il gup proscioglie 29 persone Leggi anche: Saluto romano ad Acca Larentia, gup proscioglie 29 persone Predappio, il saluto romano alla manifestazione per l'anniversario della marcia su Roma Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Saluto romano ad Acca Larentia: tutti proscioltiIl gup di Roma ha prosciolto le 29 persone, quasi tutti militanti di Casapound, indagate nell'ambito dell'indagine sui saluti romani davanti all'ex sede ... avvenire.it Saluto romano ad Acca Larentia, tutti prosciolti i 29 indagatiIl gup di Roma ha prosciolto le 29 persone, quasi tutti militanti di Casapound, indagate per i saluti romani davanti all'ex sede dell'Msi ... italpress.com Il gup di Roma ha prosciolto 29 persone, quasi tutti appartenenti a CasaPound incluso Gianluca Iannone, accusati di aver compiuto il saluto romano il 7 genna... - facebook.com facebook Acca Larentia, tutti prosciolti per il saluto romano alla commemorazione x.com