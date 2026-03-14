Un robot chiamato Olga sta lavorando nella brughiera per testare le capacità dell'intelligenza artificiale di monitorare la biodiversità. La presenza di questa tecnologia nel territorio rappresenta un passo avanti nell'uso di sistemi automatizzati per raccogliere dati sulla natura. Il robot si sposta tra le piante e gli animali, raccogliendo informazioni utili per analizzare lo stato dell’ambiente locale.

Tecnologia e intelligenza artificiale entrano nel cuore del monitoraggio ambientale del territorio del Parco del Ticino grazie alla sperimentazione del robot sviluppato nell’ambito del progetto europeo Olga – holistic & Green Airports, testato per la prima volta in Italia nelle aree naturali che circondano l’aeroporto di Aeroporto di Milano Malpensa. Il robot Olga è progettato per muoversi in autonomia all’interno della brughiera e delle aree verdi presenti sia nel sedime aeroportuale sia nel parco, operando in ambienti complessi dove il monitoraggio tradizionale richiede tempi lunghi e personale specializzato. Ogni rilevazione viene associata a coordinate precise, consentendo la costruzione di mappe dettagliate sulla distribuzione della flora e sullo stato di salute degli habitat. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Robot Olga nella brughiera. L’AI testa la biodiversità

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