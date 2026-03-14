Sabato 14 marzo 2026, alle prime luci dell’alba, un robot chiamato Olga ha iniziato a pattugliare le torbiere del Parco del Ticino. Si tratta di un nuovo sistema di sorveglianza installato nella brughiera di Malpensa, progettato per monitorare l’area senza intervento umano diretto. Olga si muove tra le zone umide, utilizzando sensori e telecamere per rilevare eventuali anomalie o intrusioni.

Sabato 14 marzo 2026, alle prime luci dell’alba, un nuovo guardiano silenzioso ha iniziato la sua pattuglia tra le torbiere del Parco del Ticino. Si tratta di Olga, un robot autonomo nato dal progetto europeo OlgA – holistic & Green Airports, che sta operando per la prima volta in Italia all’interno delle aree verdi limitrofe all’Aeroporto di Milano Malpensa. Questo dispositivo non è solo una curiosità tecnologica, ma uno strumento pratico per mappare la salute degli habitat fragili come la brughiera, raccogliendo dati precisi sulla vegetazione e sulle specie rare senza sostituire l’uomo, ma potenziandone il lavoro di custodia del territorio lombardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Robot Olga: il nuovo guardiano della brughiera di Malpensa

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