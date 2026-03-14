Rivende un' auto col ' fermo amministrativo' condannato per truffa

La seconda sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Andrea Pellegrino, ha deciso sul ricorso di Pasquale Cervella, un uomo di 45 anni di Piedimonte Matese, riguardo a una condanna per truffa. La sentenza riguarda la revoca di un'auto venduta con un 'fermo amministrativo' ancora in vigore. La Corte di Appello di Napoli aveva già emesso una decisione in merito, su cui ora si è pronunciata la Cassazione.

La seconda sezione della Corte di Cassazione, presieduta Andrea Pellegrino, si è pronunciata sul ricorso presentato da Pasquale Cervella, 45enne di Piedimonte Matese, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso illegale del 45enne lamentando vizi di legge e vizi di motivazione. A parere del legale “per il medesimo fatto storico, seppur diversamente qualificato, l'imputato aveva ricevuto una condanna escludendo il ne bis in idem”. Inoltre, “non vi è prova di un effettivo contributo dell'imputato al perfezionamento dell'accordo di vendita del veicolo, nè vi è prova del conseguimento dell'ingiusto profitto”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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