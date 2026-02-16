Svolta sulle auto sottoposte a fermo amministrativo Ora si potranno rottamare

Il decreto approvato il 20 febbraio permette di rottamare le auto ferme da anni a causa del fermo amministrativo, una decisione che riguarda migliaia di proprietari stanchi di pagare tasse su veicoli inattivi. Ora, chi ha un’auto bloccata può finalmente eliminare il veicolo e liberarsi delle spese di bollo, anche se l’auto non circola più da tempo. Questa novità semplifica le procedure e offre una via d’uscita a chi si trovava in questa situazione da molto tempo.

Da venerdì 20 febbraio cambia una regola che per anni ha tenuto in ostaggio migliaia di automobilisti: sarà finalmente possibile rottamare e cancellare dal Pubblico Registro Automobilistico le auto sottoposte a fermo amministrativo, smettendo così di pagare il bollo su veicoli di fatto inutilizzabili. Finora chi aveva un'auto bloccata per debiti fiscali o multe non saldate non poteva né demolirla né radiarla. Il risultato? Mezzi fermi per anni in garage, nei cortili o peggio ancora abbandonati in strada, con il proprietario comunque obbligato a sostenere i costi legati al possesso. Una situazione paradossale che ha contribuito a far crescere il numero delle cosiddette " auto fantasma ", stimate in quattro milioni di unità su tutto il territorio nazionale.