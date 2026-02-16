Svolta sulle auto sottoposte a fermo amministrativo Ora si potranno rottamare

Da ilfattoquotidiano.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il decreto approvato il 20 febbraio permette di rottamare le auto ferme da anni a causa del fermo amministrativo, una decisione che riguarda migliaia di proprietari stanchi di pagare tasse su veicoli inattivi. Ora, chi ha un’auto bloccata può finalmente eliminare il veicolo e liberarsi delle spese di bollo, anche se l’auto non circola più da tempo. Questa novità semplifica le procedure e offre una via d’uscita a chi si trovava in questa situazione da molto tempo.

Da venerdì 20 febbraio cambia una regola che per anni ha tenuto in ostaggio migliaia di automobilisti: sarà finalmente possibile rottamare e cancellare dal Pubblico Registro Automobilistico le auto sottoposte a fermo amministrativo, smettendo così di pagare il bollo su veicoli di fatto inutilizzabili. Finora chi aveva un’auto bloccata per debiti fiscali o multe non saldate non poteva né demolirla né radiarla. Il risultato? Mezzi fermi per anni in garage, nei cortili o peggio ancora abbandonati in strada, con il proprietario comunque obbligato a sostenere i costi legati al possesso. Una situazione paradossale che ha contribuito a far crescere il numero delle cosiddette “ auto fantasma ”, stimate in quattro milioni di unità su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

svolta sulle auto sottoposte a fermo amministrativo ora si potranno rottamare
© Ilfattoquotidiano.it - Svolta sulle auto sottoposte a fermo amministrativo. Ora si potranno rottamare

Da venerdì gli automobilisti potranno rottamare le auto sottoposte a fermo e non pagare più il bollo

Da venerdì, gli automobilisti potranno rottamare le auto ferme da tempo senza dover pagare il bollo, una novità che mira a liberare le strade da veicoli inutilizzati.

Dimmi La Verità | Gaetana Russo (Fdi): «Si possono rottamare le auto con fermo amministrativo»

Il 23 gennaio 2026, #DimmiLaVerità presenta le novità introdotte dalla deputata di Fdi Gaetana Russo riguardo alla legge che permette di rottamare le auto con fermo amministrativo.

Svolta Veicoli Abbandonati: Demolizione anche con Fermo Amministrativo (DDL 1431)

Video Svolta Veicoli Abbandonati: Demolizione anche con Fermo Amministrativo (DDL 1431)
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Auto fantasma, svolta sulla rottamazione: via libera anche con fermo amministrativo per 4 milioni di veicoli; Auto da demolire, svolta sulla rottamazione: via libera anche con fermo amministrativo per 4 milioni di veicoli; Rottamazione per i veicoli con fermo amministrativo, addio al bollo: cosa cambia.

svolta sulle auto sottoposteAuto fantasma, svolta sulla rottamazione: via libera anche con fermo amministrativo per 4 milioni di veicoliIn arrivo il database delle auto difettose non sottoposte ai richiami delle case costruttrici, mentre una nuova legge consente la radiazione e demolizione dei veicoli bloccati: un milione da rottamare ... corriere.it

Automobili, al via la rottamazione per i veicoli sottoposti a fermoLe vetture richiamate dalle cause automobilistiche che non effettuano gli interventi di sicurezza entro due anni potranno essere sanzionate ... tgcom24.mediaset.it