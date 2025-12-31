Abbandona i rifiuti nel posteggio a lago | 1.000 euro di multa e fermo amministrativo dell' auto

Abbandonare rifiuti nei parcheggi pubblici può comportare sanzioni significative. Recentemente, un proprietario di veicolo è stato multato di 1.000 euro e ha ricevuto il fermo amministrativo dell’auto per aver lasciato un sacchetto di immondizia nel parcheggio di Pescate, sotto l’occhio della telecamera. Rispetto e rispetto delle norme sono fondamentali per mantenere ordine e pulizia negli spazi pubblici.

Mille euro di multa e fermo amministrativo di un mese dell'auto. E' questa la mega sanzione comminata al proprietario della macchina che nelle scorse ore ha abbandonato un sacchetto di immondizia al parcheggio delle Torrette a Pescate, proprio sotto l'occhio di “Pasqualina”, la telecamera numero. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Abbandona rifiuti ingombranti: rischia fino a 18mila euro di multa Leggi anche: Cologno al Serio, scoperta dalla Polizia locale: abbandona i rifiuti, rischia 10mila euro di multa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Abbandona i rifiuti nel posteggio disabili: 1.000 euro di multa e fermo amministrativo dell'auto - La severissima sanzione a Pescate, dove il sindaco rilancia la tolleranza zero contro la sporcizia: "Abbiamo 82 telecamere, chi abbandona qui la spazzatura rischia di lasciarci pure lo stipendio" ... leccotoday.it

Abbandona rifiuti. Denunciata donna - È stata identificata e denunciata all’Autorità Giudiziaria la donna che, nei giorni scorsi, ha abbandonato numerosi sacchi di rifiuti nel parcheggio del campo sportivo di Marginone. lanazione.it

Abbandona i rifiuti, gli tolgono la patente - A Stroncone, i carabinieri forestali hanno dato seguito alle nuove disposizioni entrate in vigore all’inizio del mese, il 3 ottobre, che hanno inasprito le pene ... lanazione.it

Lecco, 20enne abbandona la spazzatura tra i boschi, ma nei rifiuti c'è anche una lettera intestata: identificato - facebook.com facebook

