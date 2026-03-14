Ritrovata Elena Rebeca Burcioiu era fuggita dalla strada insieme ad un ragazzo | Voglio stare con lui

Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza di 21 anni originaria della Romania, era scomparsa il 2 marzo a Foggia. Dopo alcuni giorni, è stata ritrovata a Firenze, dove si trovava insieme a un ragazzo. Le indagini sono iniziate dopo la denuncia di un’amica e si sono concentrate sul traffico di prostitute. La giovane ha detto di voler restare con lui.

Elena Rebeca Burcioiu, 21enne rumena scomparsa il 2 marzo da Foggia, è stata ritrovata a Firenze. Le indagini, partite dalla denuncia dell’amica, si concentrano sul racket della prostituzione. La ragazza potrebbe essersi allontanata volontariamente per sfuggire a quella vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Scomparsa Elena Rebeca Burcioiu, il racconto dell’amica: “Un ragazzo giovane l’ha fatta salire in auto”Il racconto a Chi l'ha visto? dell'amica di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsa ormai da quasi 10 giorni tra Foggia e San Severo: "L'ha presa... Elena Rebeca Burcioiu ritrovata a Firenze, la 21enne era scomparsa a Foggia il 2 marzo: come staUn lieto fine per Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsa da Foggia il 2 marzo, 11 giorni fa. Contenuti utili per approfondire Ritrovata Elena Rebeca Temi più discussi: Elena Rebeca Burcioiu, ritrovata a Firenze la ragazza scomparsa da Foggia: E’ viva e in buone condizioni; Elena Rebeca Burcioiu ritrovata viva a Firenze: la svolta sulla 21enne scomparsa da Foggia; Elena Rebeca Burcioiu ritrovata a Firenze, la 21enne era scomparsa a Foggia il 2 marzo: come sta; Elena Rebeca Burcioiu, trovato il giaccone: era sotto un ponte sulla statale 16. Ricerche con i cani. Ritrovata a Firenze Elena Burcioiu: come sta la 21enne rumena scomparsa da FoggiaScomparsa da Foggia e ritrovata in buone condizioni a Firenze: la storia di Elena Rebeca Burcioiu, giovane giunta in Puglia dalla Romania per lavorare. notizie.it Elena Rebeca Burcioiu, ritrovata dopo 12 giorni di ricerche: sta bene e forse stava cercando di scappare dallo sfruttamentoLa donna si è presentata spontaneamente a una volante della Polizia a Firenze. Era arrivata in Puglia dalla Romania circa tre mesi fa ... vanityfair.it È viva e sta bene Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne romena di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio del 2 marzo scorso a Foggia #Ritrovata #ElenaRebecaBurcioiu #Foggia - facebook.com facebook Elena Rebeca Burcioiu, ritrovata a Firenze la 21enne scomparsa a Foggia x.com