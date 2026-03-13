Elena Rebeca Burcioiu ritrovata a Firenze la 21enne era scomparsa a Foggia il 2 marzo | come sta

Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni, è stata trovata a Firenze dopo essere scomparsa da Foggia il 2 marzo. La ragazza non aveva inviato aggiornamenti e il suo allontanamento aveva destato preoccupazione tra familiari e amici. Le autorità hanno confermato il ritrovamento, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute o sui motivi della sua assenza.

Un lieto fine per Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsa da Foggia il 2 marzo, 11 giorni fa. La polizia l’ha rintracciata a Firenze. La ragazza sarebbe in buone condizioni di salute. Secondo le prime indiscrezioni si sarebbe trattato di un allontanamento volontario, ma maggiori dettagli verranno fuori nelle prossime ore. Il ritrovamento sarebbe stato favorito dalla stessa ragazza, che nei pressi dello stadio Artemio Franchi avrebbe avvicinato un poliziotto e gli avrebbe detto di essere la giovane scomparsa. Ritrovata a Firenze Elena Rebecca Burcioiu Nell’ultima ora LaPresse ha riportato che nella tarda serata di venerdì 13 marzo a Firenze è stata ritrovata Elena Rebeca Burcioiu. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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