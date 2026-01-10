Perché il ristorante La Coldana di Lodi ha rinunciato alla stella Michelin

Il ristorante La Coldana di Lodi ha deciso di rinunciare alla Stella Michelin. Questa scelta, rara nel mondo della ristorazione, riflette una volontà di mantenere la propria identità e valori senza influenze esterne. Scopriamo insieme le motivazioni che hanno portato alla decisione e cosa significa per il futuro del locale.

Lo chef Proietti Refrigeri lascia la cucina del ristorante “La Coldana” a Lodi - Prima il post del celebre ristorante che ha riportato la stella Michelin a brillare sui cieli del Lodigiano. ilcittadino.it

"Rinuncio alla stella Michelin e rimetto il cliente al centro". La Coldana di Lodi cambia tutto - Una cucina concreta, un servizio informale, la materia prima selezionata, un altro chef: ecco il nuovo corso del migliore ristorante del Lodigiano ... msn.com

