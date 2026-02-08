Le Banche pagano 1,8 miliardi allo Stato risparmio da 800 milioni sugli extraprofitti

Le banche italiane hanno versato allo Stato circa 1,8 miliardi di euro nel 2025. Rispetto alle aspettative, hanno risparmiato circa 800 milioni di euro sugli extraprofitti grazie alle nuove agevolazioni fiscali introdotte dalla Manovra finanziaria. Analizzando i bilanci pubblicati, si vede che molte hanno deciso di pagare in anticipo alcune tasse per approfittare delle aliquote ridotte. La mossa ha permesso di ridurre i costi e di muoversi più agilmente nel mercato.

Analizzando i bilanci del 2025 pubblicati dalle principali banche italiane, si può notare come gli istituti di credito abbiano approfittato della possibilità offerta dalla Manovra finanziaria per il 2025 di pagare in anticipo alcune tasse in cambio di un’aliquota agevolata. Si tratta di uno degli stratagemmi offerti dal Governo per evitare la cosiddetta tassa sugli extraprofitti. Le banche hanno versato al Fisco circa 1,87 miliardi di euro, risparmiando al contempo 800 milioni. Lo Stato, in questo modo, ha ottenuto liquidità immediata e ha incentivato gli istituti di credito a smuovere parte dei 6,8 miliardi di euro di riserve accumulate con l’aumento dei tassi di interesse. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Le Banche pagano 1,8 miliardi allo Stato, risparmio da 800 milioni sugli extraprofitti Approfondimenti su Banche Italia Quell’errore madornale sugli “extraprofitti” delle banche Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Banche Italia Argomenti discussi: Le banche scelgono lo sconto, al Fisco verseranno 1,9 miliardi; L'India introdurrà premi assicurativi sui depositi basati sul rischio per le banche a partire dal 1° aprile; Dividendi più alti in Italia: 4,2% contro il 2,8% tedesco; Riepilogo finanziario del quarto trimestre: United Community Banks (NYSE:UCB) e altre società nel settore bancario regionale. Banche, cosa c’è dietro ai bilanci d’oro: bassi tassi di interesse, ma le commissioni pagano tuttoCi sono 1.705 milioni di utili netti in più, nei primi sei mesi dell’anno in corso, per le prime cinque banche italiane, rispetto al medesimo periodo del 2024. Ovvero, quasi 57 milioni in più, ... corriere.it Il conto corrente: strumento d’investimento per le banche, non per i correntistiLe banche traggono profitti record dai conti correnti. Analisi sulle strategie bancarie e l’utilizzo dei depositi. msn.com Le principali banche italiane hanno usato, nei conti 2025, lo “sconto” previsto dalla manovra per liberare le riserve di capitale accantonate nel 2023 (al posto della tassa sugli extraprofitti) versando così al fisco poco più di 1,8 miliardi. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.