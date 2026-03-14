Rischio crolli lungo il torrente Agna | Il Genio civile intervenga subito

I residenti lungo il torrente Agna hanno segnalato che il terreno sta cedendo, creando un rischio di crolli e frane. Il problema è stato comunicato all’amministrazione locale, che ora si attende un intervento urgente da parte del Genio civile. La situazione preoccupante ha portato a richieste di interventi immediati per mettere in sicurezza l’area.

Rischio frana lungo il torrente Agna. I cittadini hanno segnalato il problema all’amministrazione dopo aver visto il terreno cedere. Il Comune di Montemurlo è subito intervenuto sulla situazione che vede il cedimento della briglia sul torrente in località Il Carbonizzo. Immediata la Pec al Genio Civile regionale, e per conoscenza al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno, segnalando l’urgenza del ripristino della briglia, data la vulnerabilità della stessa, "in quanto presenta delle infiltrazioni diffuse sotto il coronamento, con parziale cedimento della struttura". La briglia sul torrente Agna è situata tra il Carbonizzo e villa Colle Alberto a Montale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rischio crolli lungo il torrente Agna: "Il Genio civile intervenga subito" Articoli correlati Consorzio universitario a rischio, l'appello del Cartello sociale: “Il Comune intervenga subito ”Il Cartello sociale di Agrigento esprime “forte preoccupazione e netta disapprovazione” per le dinamiche politiche che continuano a impedire al... “Lasciate subito le case!”. Paura nella città italiana: è successo poco fa, rischio crolliNel quartiere di Bagnoli, nella tarda serata di sabato 3 gennaio, una tubatura dell’acquedotto è improvvisamente esplosa provocando un grave dissesto... Tutti gli aggiornamenti su Rischio crolli Temi più discussi: Castellammare. Rischio crolli, due mesi di lavori al Belvedere di Pozzano; Alluvioni e crolli, chi vive a Bari non è più al sicuro: Rischi elevati, troppe modifiche ai territori naturali; Crolli, cedimenti, calcinacci. Chiusa via Porcell: le nuove immagini; Borca di Cadore, rischio altri crolli sull'Antelao: i Coc restano operativi. Via Giotto, infiltrazioni dall’argine. Cittadini in allarme: Rischio crolliTornano a farsi sentire i residenti di via Giotto lungo il Torrente Bagnolo preoccupati per le infiltrazioni nell’argine che potrebbero compromettere la stabilità del muro di contenimento, con il ... lanazione.it Alberi, prevenire il rischio crolli. Domani entra in azione la task forceAlberi crollati, domani si attiva la task force per il controllo di tutti gli esemplari presenti in città. L’allarme è suonato dopo tre crolli in una settimana. Due pini in via Acciaiolo, un cedro del ... lanazione.it Il Comune di Capri ordina alla Curia, proprietaria della Cattedrale di Santo Stefano, di provvedere ad effettuare lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione della chiesa a causa dell'elevato rischio di crolli riscontrato. https://www.capripress.com/cattedrale- - facebook.com facebook