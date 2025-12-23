Consorzio universitario a rischio l' appello del Cartello sociale | Il Comune intervenga subito

Il Cartello sociale di Agrigento ha espresso preoccupazione riguardo alle recenti difficoltà che interessano il Consorzio universitario Empedocle. La mancata ripresa delle attività compromette l'offerta formativa e il ruolo della struttura nel territorio. Chiede quindi un intervento immediato da parte del Comune per garantire il funzionamento e il rilancio dell’istituzione, fondamentale per lo sviluppo locale e la formazione dei giovani.

