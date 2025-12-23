Consorzio universitario a rischio l' appello del Cartello sociale | Il Comune intervenga subito
Il Cartello sociale di Agrigento ha espresso preoccupazione riguardo alle recenti difficoltà che interessano il Consorzio universitario Empedocle. La mancata ripresa delle attività compromette l'offerta formativa e il ruolo della struttura nel territorio. Chiede quindi un intervento immediato da parte del Comune per garantire il funzionamento e il rilancio dell’istituzione, fondamentale per lo sviluppo locale e la formazione dei giovani.
Il Cartello sociale di Agrigento esprime “forte preoccupazione e netta disapprovazione” per le dinamiche politiche che continuano a impedire al Consorzio universitario Empedocle di recuperare piena funzionalità operativa. Nel mirino c’è il perdurare dello stallo istituzionale che sta bloccando. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Famiglie con conti correnti pignorati per tasse non pagate, appello del Cartello sociale: “Si rispettino i limiti di legge”
Leggi anche: Meli: "Pallavicino senza videosorveglianza, il Comune intervenga subito"
Consorzio Pecorino Romano, 'con dazi a rischio tenuta comparto' - "L'annuncio dei nuovi dazi da parte dell'amministrazione Trump sarà probabilmente l'ennesima notizia destinata a essere rivista o modificata nei prossimi mesi. ansa.it
AL VIA L' INCONTRO ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO UMANITAS DI ROMA | INTERVISTA ALLA DOTT.SSA AMALIA ALLOCCA, DIRETTORE SANITARIO DELL'IRCCS OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO https://cavalierenews.it/attu - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.