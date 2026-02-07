L’Inter sta valutando seriamente di rinnovare il contratto di Sommer, il portiere svizzero che ha mostrato sicurezza tra i pali. La decisione diventa sempre più urgente mentre la dirigenza nerazzurra riflette se sia la mossa giusta in previsione della prossima stagione. La questione tiene banco tra tifosi e addetti ai lavori, con molti che aspettano di sapere quale sarà il passo successivo.

di Lorenzo Vezzaro Rinnovo Sommer: il pensiero della dirigenza nerazzurra di blindare l’estremo difensore svizzero fa discutere. In casa Inter, la notizia di un imminente prolungamento contrattuale per Yann Sommer ha sollevato un polverone di polemiche tra i sostenitori più critici e gli addetti ai lavori. Nonostante l’indiscutibile esperienza internazionale del portiere svizzero, 37 anni compiuti a dicembre, la sensazione è che il suo ciclo a Milano sia giunto ai titoli di coda. In questa stagione, l’estremo difensore ha già incassato 26 reti totali tra Serie A e Champions League (18 solo in campionato), dimostrando spesso di non avere più quei riflessi che lo avevano reso celebre. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rinnovo Sommer, l’Inter ci pensa: è la scelta giusta in vista della prossima stagione?

