Quattro anni di chemioterapia ma non aveva un tumore maxi risarcimento da 500 mila euro | condannata l’Azienda ospedaliera di Pisa

Un errore diagnostico ha portato una donna di 47 anni a sottoporsi a oltre quattro anni di chemioterapia, nonostante non avesse un tumore. La Corte d’Appello di Firenze ha condannato l’Azienda ospedaliera di Pisa al pagamento di circa 500 mila euro di risarcimento. Questa vicenda evidenzia l’importanza di procedure accurate e responsabili nel settore sanitario, al fine di evitare danni ingiustificati ai pazienti.

Più di quattro anni di chemioterapia per un tumore all’intestino inesistente. La Corte d’Appello di Firenze ha condannato l’azienda ospedaliera universitaria di Pisa a pagare, a titolo di risarcimento, danni per circa 500mila euro a una donna di 47enne, a cui era stato diagnosticato per errore un linfoma intestinale in fase terminale. La vicenda, riportata da Il Tirreno, risale al 2006, quando la donna si rivolge all’ospedale di Volterra per un intervento di ortopedia. La diagnosi sbagliata e le conseguenze fisiche e psicologiche. Durante gli esami preliminari, i medici rilevano un’anomalia nei globuli bianchi e le diagnosticano un linfoma intestinale. 🔗 Leggi su Open.online

