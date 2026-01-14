Studio Associati Maior ottiene risarcimento di circa 600.000 euro contro ASL Napoli 1 Centro per decesso da responsabilità sanitaria

Lo Studio Associati Maior ha ottenuto un risarcimento di circa 600.000 euro da parte dell’ASL Napoli 1 Centro, in seguito a un caso di responsabilità sanitaria. Gli avvocati dello studio hanno evidenziato una grave sottovalutazione del quadro cardiologico del paziente, contribuendo a chiarire le responsabilità e a ottenere giustizia in un procedimento complesso.

Gli avvocati dello Studio Associati Maior: "Accertata una grave e colpevole sottovalutazione del quadro cardiologico del paziente". Lo Studio Associati Maior annuncia un nuovo e significativo successo giudiziario nell'ambito della responsabilità sanitaria. Il Tribunale ha infatti condannato l'ASL Napoli 1 Centro al risarcimento di circa 600.000 euro in favore della moglie e del figlio di un paziente deceduto presso un noto ospedale napoletano, a seguito di una gravissima e colpevole errata gestione clinica. La vicenda risale al ricovero del paziente presso il Pronto Soccorso a seguito di una caduta accidentale avvenuta nel proprio domicilio, che aveva determinato una lesione ossea.

