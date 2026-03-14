Rinchiusa viva in un sacchetto e gettata nell' immondizia | la storia dell' oca Reginaldo

Una donna ha rinchiuso viva un'oca in un sacchetto e l'ha gettata tra i rifiuti. La scena è stata scoperta da un passante, che ha segnalato l’accaduto alle autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno liberato l’animale e avviato le procedure previste. La vicenda ha suscitato attenzione e reazioni di sdegno tra la comunità.

L'animale era scomparso dai Giardini Reali di Monza ed è stato salvato da una passante. Curato al Cras Stella del Nord di Calolziocorte, sarà protagonista di "Dalla parte degli animali" Una storia di crudeltà che avrebbe potuto finire in tragedia, ma che si è trasformata in un racconto di solidarietà e di speranza. È quella di Reginaldo, l'oca diventata il simbolo del laghetto dei Giardini Reali di Monza, rinchiusa viva in un sacchetto di plastica e abbandonata in un cestino dell'immondizia del parco. Come riportano i colleghi di MonzaToday.it, domenica 15 marzo la vicenda di Reginaldo sarà raccontata in televisione su Rete 4, nella trasmissione "Dalla parte degli animali", a partire dalle 10. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Reginaldo finisce in tv: la storia dell'oca chiusa in un sacchetto e gettata in un cestino Reginaldo, l’oca scomparsa a Monza, ritrovata viva in un cestino dei rifiuti: “Vittima di uno scherzo crudele”Reginaldo, l’oca simbolo dei Giardini Reali di Monza, era scomparsa il 19 febbraio. Tutto quello che riguarda Rinchiusa viva Discussioni sull' argomento Quattordici giorni per ricominciare a vivere in una Roma di periferia; Stalker minaccia di morte l'ex di 19 anni, dopo 5 giorni scatta il codice rosso: lui a piede libero mentre la vittima è rinchiusa in un...; Gian di Ferro: fiaba dei Fratelli Grimm sul coraggio di crescere; La vera storia di Mario Tobino, lo psichiatra che voleva restituire la dignità alle donne. Ho dedicato anni allo sport. Anni rinchiusa nelle palestre a cercare la perfezione nella postura, l’equilibrio del peso, la respirazione perfetta che accompagnasse ogni allenamento. Il riscaldamento all’inizio, lo stretching alla fine. Serie infinite di addominali per - facebook.com facebook