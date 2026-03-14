Reginaldo finisce in tv | la storia dell' oca chiusa in un sacchetto e gettata in un cestino

Reginaldo, l’oca dei Giardini Reali, è finito in televisione dopo che è stata raccontata la vicenda di come sia stata trovata chiusa in un sacchetto e poi gettata in un cestino. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazioni tra i visitatori del parco e gli animalisti, che avevano chiesto maggiori controlli. Una passante aveva poi salvato l’animale in extremis, suscitando l’interesse dei media.

Una vicenda che aveva sconvolto e indignato non solo gli animalisti. Questa triste storia adesso finisce anche in tv Vi ricordate la storia di Reginaldo, l’oca dei Giardini Reali improvvisamente scomparso e salvato in extremis da una passante? Una storia che aveva fatto indignare non solo gli animalisti, ma tutti i frequentatori del Parco che avevano – per l’ennesima volta – invocato maggiori controlli e anche l’installazione delle telecamere di videosorveglianza. Reginaldo domenica 15 marzo sarà in tv. Alle 10.05 la sua vicenda sarà raccontata su Rete4, all’interno della trasmissione “Dalla parte degli animali”. Una storia di estrema crudeltà e cattiveria che avrebbe potuto concludersi con la morte dell’animale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Reginaldo è stato ritrovato: era stato buttato vivo in un cestino dell'immondiziaPartiamo dalla buona notizia: Reginaldo è stato trovato è sano e salvo, e attualmente si trova presso il parco canile Enpa di Monza.