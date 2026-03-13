Campus di Rimini apre lo sportello antiviolenza per studenti e personale

All’interno del campus di Rimini, è stato inaugurato uno sportello antiviolenza destinato a studenti e personale. L’iniziativa è promossa dall’Università di Bologna, che ha deciso di rafforzare le proprie misure di prevenzione e contrasto alla violenza di genere attraverso questa nuova struttura. L’obiettivo è offrire un punto di ascolto e supporto immediato a chi ne ha bisogno.

L’Università di Bologna compie un ulteriore passo nel rafforzamento delle proprie politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Con l’apertura del nuovo Sportello antiviolenza del Campus di Rimini, l’Ateneo amplia il servizio che già vede attivi presidi analoghi nelle sedi di Bologna, Forlì e Ravenna. Questa iniziativa si inserisce in una precisa strategia volta a garantire spazi di ascolto protetti e supporto concreto alla comunità universitaria. Il nuovo servizio è il risultato di un accordo di collaborazione tra il Campus di Rimini e il Comune di Rimini. La gestione operativa dello sportello sarà affidata al Centro Antiviolenza comunale che, a seguito di istruttoria pubblica, opera attraverso le competenze specialistiche dell’Associazione Rompi il Silenzio Aps. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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