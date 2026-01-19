Inaugurato un centro antiviolenza al Policlinico Campus Bio-Medico

È stato inaugurato al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico un nuovo centro antiviolenza, situato in via Alvaro del Portillo 200. Realizzato in collaborazione con l’associazione Assolei APS, il centro offre servizi di orientamento, supporto psicologico e assistenza legale alle donne vittime di violenza. Questo spazio mira a fornire un punto di riferimento sicuro e qualificato per chi affronta situazioni di difficoltà, contribuendo alla tutela e al rispetto dei diritti delle donne.

Il presidio punto di riferimento di Trigoria sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 15:00 e reperibile h24 telefonicamente al numero 345.5839697 "Con l'apertura di questo Centro Antiviolenza vogliamo riaffermare un principio che guida ogni nostra scelta: la tutela della persona e della sua dignità in ogni momento della vita. La violenza contro le donne è un'emergenza che riguarda tutti e che impone impegno e responsabilità. Il Policlinico vuole essere parte attiva, offrendo un luogo dove ogni donna possa sentirsi accolta e ascoltata. Questo progetto si inserisce nella nostra visione di sanità come servizio alla comunità, orientato non solo alla cura, ma anche alla prevenzione e al rispetto dei diritti fondamentali.🔗 Leggi su Romatoday.it

