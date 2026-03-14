Rimbaud e Nobili | due nuovi percorsi teatrali al Ridotto

Al Ridotto del teatro Storchi arrivano due nuove rassegne teatrali di primavera dedicate a Rimbaud e Nobili. Le produzioni promettono di unire poesia, movimento e interazione sociale, offrendo al pubblico un’esperienza artistica diversa dal solito. Gli spettacoli sono in programma nelle prossime settimane e coinvolgeranno vari artisti e compagnie teatrali. La stagione si presenta come un nuovo capitolo nel panorama culturale locale.

Il Ridotto del teatro Storchi si prepara ad accogliere due nuove rassegne di primavera che intrecciano poesia, movimento e interazione sociale. Il ciclo Ars Poetica aprirà il 19 marzo con un reading dedicato alla figura rivoluzionaria di Arthur Rimbaud, mentre la sezione Fior di teatro, fior d’infanzia proporrà al pubblico giovane esperienze sensoriali come quella del coreografo Nicola Galli prevista per il 28 marzo. Queste iniziative non sono semplici spettacoli ma veri laboratori di ricerca artistica dove la parola poetica incontra il corpo in movimento. La programmazione include anche corsi formativi gratuiti a Vignola e incontri culturali presso la Biblioteca Delfini, dimostrando come la cultura locale stia ridefinendo il concetto di spazio teatrale come luogo di aggregazione viva e dinamica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rimbaud e Nobili: due nuovi percorsi teatrali al Ridotto Articoli correlati Lavori al Celio, cambiano i tram 3 e 8: bus sostitutivi e nuovi percorsi fino al 31 gennaioDa lunedì 12 a sabato 31 gennaio 2026 Roma Mobilità ha avviato un nuovo programma di lavori sulla rete tramviaria in via di Parco del Celio. Due giorni per imparare a disegnare: al Circolo dei Nobili la masterclass di Sergio CriminisiDue giornate dedicate al disegno inteso come pratica libera, creativa e accessibile a tutti.