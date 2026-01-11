Lavori al Celio cambiano i tram 3 e 8 | bus sostitutivi e nuovi percorsi fino al 31 gennaio

Dal 12 al 31 gennaio 2026, i tram 3 e 8 in via di Parco del Celio subiranno variazioni temporanee. Roma Mobilità ha attivato servizi sostitutivi e percorsi alternativi per garantire la mobilità durante i lavori sulla rete tramviaria. Si consiglia di verificare le indicazioni aggiornate prima di pianificare gli spostamenti in questa zona.

Da lunedì 12 a sabato 31 gennaio 2026 Roma Mobilità ha avviato un nuovo programma di lavori sulla rete tramviaria in via di Parco del Celio. Gli interventi comportano modifiche importanti al servizio delle linee 3 e 8, che per tutto il periodo saranno parzialmente o totalmente sostituite da bus.

