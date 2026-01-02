Due giorni per imparare a disegnare | al Circolo dei Nobili la masterclass di Sergio Criminisi

Dal 2 al 3 gennaio al Circolo dei Nobili si svolge una masterclass di disegno condotta da Sergio Criminisi. Due giornate dedicate a esplorare il disegno come pratica creativa e accessibile, aperta a tutti. L’evento si terrà in via Atenea 307, presso il Centro cultura contemporanea, offrendo l’opportunità di imparare tecniche di base e di sviluppare la propria capacità espressiva in un ambiente informale e stimolante.

Due giornate dedicate al disegno inteso come pratica libera, creativa e accessibile a tutti. Il 2 e 3 gennaio al Circolo dei Nobili – Centro cultura contemporanea in via Atenea 307 accanto alla Camera di commercio, si terrà una masterclass condotta dal vignettista agrigentino Sergio Criminisi

