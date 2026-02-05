progetto basi blu mozione unitaria delle opposizioni per un confronto pubblico

In vista del consiglio comunale straordinario a La Spezia, le opposizioni hanno presentato una mozione unitaria. Chiedono che si apra un confronto pubblico e trasparente sulla futura Base Navale, con l’obiettivo di discutere delle conseguenze economiche, ambientali e sociali per la città.

La Spezia, 5 febbraio 2026 – In vista del prossimo consiglio comunale straordinario dedicato alla nuova formulazione del progetto ' Basi Blu ', è stata presentata una mozione unitaria delle forze di opposizione che chiede l’apertura di un confronto pubblico, trasparente e istituzionale sul futuro della Base Navale e sulle ricadute economiche, ambientali, sociali e urbanistiche per la città. Nel documento si richiama il rapporto storico tra La Spezia e la Marina militare, un legame che ha segnato identità, sviluppo produttivo e occupazione del territorio ma che, negli ultimi decenni, si è progressivamente indebolito a causa del ridimensionamento delle attività dell’ Arsenale, della riduzione del personale civile e militare e del mancato rilancio industriale, a partire dal fallimento del Piano Brin. 🔗 Leggi su Lanazione.it

