Rigore solare su Frattesi | la rabbia dei tifosi dopo Inter-Atalanta

Dopo la partita tra Inter e Atalanta, i tifosi hanno espresso la loro frustrazione sui social, in particolare riguardo alle decisioni arbitrali di Manganiello. La discussione è divampata durante e dopo il match, con commenti e critiche rivolte alle scelte dell’arbitro e alla gestione delle situazioni più contestate in campo. La polemica ha coinvolto un ampio pubblico online, alimentando un acceso confronto tra i supporter delle due squadre.

Il web si è scatenato durante e dopo Inter-Atalanta, un match che lascerà una densa strisce di polemiche per via di alcune discusse e discutibili decisioni di Manganiello. Qui abbiamo raccolto le migliori reazioni social. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Rigore solare su Frattesi": la rabbia dei tifosi dopo Inter-Atalanta Articoli correlati Gol di Kristovic dopo il contatto con Dumfries e il mancato rigore su Frattesi in Inter-Atalanta: la moviolaDopo le proteste per il tocco di mano di Ricci nel derby contro il Milan, l’Inter si ritrova ad alzare la voce nella sfida pareggiata 1-1 contro... Moviola Inter Atalanta: la direzione di Manganiello non convince! Quanti dubbi sul rigore. E Frattesi…di Alberto PetrosilliMoviola Inter Atalanta: tantissimi dubbi nella gara di San Siro pareggiata 1-1 dai nerazzurri. Aggiornamenti e notizie su Rigore solare su Frattesi la rabbia dei... Stramaccioni: Su Frattesi è rigore, ne abbiamo visti dare 90. Dumfries? Perché doveva…Al termine di Inter-Atalanta, intervenuto ai microfoni di Dazn Andrea Stramaccioni ha commentato i due episodi dubbi ... fcinter1908.it Inter-Atalanta, la moviola: finale horror di Manganiello. Da annullare il pari della Dea e manca un rigore su FrattesiInter-Atalanta, partita valida per la 29^ giornata di Serie A, è arbitrata da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, assistito da Passero e Rossi, con Collu nelle vesti di quarto ufficiale. I ... msn.com