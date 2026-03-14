Durante il quinto incontro dei forum sulla riforma Nordio, Antonino Di Matteo e Henry John Woodcock hanno discusso di questioni chiave come il ruolo della polizia giudiziaria e le implicazioni legate alla separazione delle carriere, portando alla luce le loro opinioni e analisi su questi temi.

Il quinto appuntamento dei forum dedicati alla riforma Nordio si è svolto con la partecipazione di Antonino Di Matteo e Henry John Woodcock, due magistrati che hanno affrontato temi cruciali come il ruolo della polizia giudiziaria e le implicazioni ideologiche della separazione delle carriere. Questo incontro, organizzato dalla redazione del, ha la presenza di Marco Travaglio, Maddalena Oliva, Marco Lillo e altri giornalisti che hanno guidato il dibattito sulle conseguenze per le inchieste contro istituzioni infedeli. La discussione si è concentrata su come la nuova normativa potrebbe alterare l’equilibrio tra pubblico ministero e forze di polizia, un aspetto centrale per la lotta alla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma Nordio: Di Matteo e Woodcock smontano la proposta

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